Офисы Соцфонда перестали выдавать СНИЛС

Представители фонда заявили о технических работах, срок которых, по всей видимости, плавающий, убедился корреспондент НСН.

Жители Москвы и ряда других регионов столкнулись с проблемами при получении бумажной версии СНИЛС – страхового номера индивидуального лицевого счета: они не могут получить документ в отделениях Социального фонда (бывший Пенсионный фонд России) уже несколько дней.

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В одном из московских клиентских офисов Соцфонда корреспонденту НСН заявили, что выдача недоступна уже «минимум три дня», но сроки восстановления доступа к услуге не назвали. По телефону горячей линии представительница Соцфонда уточнила, что «в связи с проведением технических работ» выдача СНИЛС будет недоступна до 17 мая включительно. При этом оповещение, по словам сотрудницы, проводилось «размещением листовок в клиентских офисах».

Ранее о технической недоступности услуги сразу на две недели сообщал костромской МФЦ. С той же формулировкой о «технических работах» прекратили выдавать СНИЛС отделения МФЦ по Белгородской области и Кизляру (Дагестан).

В Челябинской области услуга была недоступна уже несколько дней, сегодня «технические работы» там продлили до 20 мая. В Вологодской области «технические работы» в системе Соцфонда начались еще 27 апреля, услуга с тех пор недоступна.

Номер СНИЛС есть на Госуслугах, однако для оформления некоторых документов нужна бумажная версия с печатью.

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ФОТО: ТАСС / Александр Река
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