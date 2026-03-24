В Центробанке допустили повышение лимита выплат по ОСАГО

Повышение лимита выплат по ОСАГО при нанесении вреда здоровью «значительно улучшит положение пострадавших». Как сообщает RT, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

На совместном заседании в Госдуме она отметила, что «лимита в 500 тысяч рублей было достаточно, когда создавалась система ОСАГО».

«Уже много воды утекло... Мы могли бы обсудить повышение лимита», - сказала Набиуллина.

Ранее президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев заявил о достижении договорённости с Минфином, Центробанком и депутатами об увеличении лимита выплат по жизни и здоровью в рамках ОСАГО до двух млн рублей, пишут «Известия».

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
