«Печально выступил Карен Георгиевич Шахназаров, который сказал, что беда, возможно, впереди. Нам скоро не на что будет снимать. Наши друзья из Китая не занимаются производством съемочной техники, а камеры изнашиваются. У нас нет новых камер, света, проводов и прочего», — напомнил он.

Со своей стороны, глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин тоже подтвердил актуальность этой проблемы.

«Все острее проблема поддержания оборудования. Ксеноновые лампы мы не делаем, их делают китайцы и недружественные нам страны. Мы не производим кинопроектора в формате DCP. Что-то действительно надо делать по всем направлениям – с точки зрения привлечения аудитории, съемок более технологичного кино и технологического оснащения кинотеатров», — сказал он.

При этом член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев сообщил, что осенью в России появится несколько новых технологичных экранов, однако неясно, как примет эту новинку зритель.

«Есть лучик света со стороны Китая относительно LED-экранов, которые может быть могут претендовать на некий технологический шаг вперед. Осенью у нас в стране точно появится два-три подобных экрана. Однако, как на них отреагирует аудитория, воспримет ли это как некий современный аналог IMAX, будет ли готова платить дополнительную цену за билет, посмотрим. У подобной истории нет мощного маркетингового продвижения, как было у IMAX. Также непонятно, какой контент раскроется во всей красоте на новых экранах. Это достаточно спорный вопрос», — объяснил Исаев.

Ранее генеральный директор компании «Кинокомфорт» Сергей Пуськов отмечал, что зритель готов платить больше, получая больше эмоций. Между тем в России качество кинопоказа сегодня целиком и полностью определяется зарубежными ассоциациями, что, по его словам, не совсем правильно.

