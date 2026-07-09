Комика-иноагента Семена Слепакова объявили в розыск

В ведомстве указали, что было завершено расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении Слепакова по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Отмечается, что комика дважды в течение года привлекли к административной ответственности за нарушение требований закона, однако он продолжал публиковать материалы без необходимой маркировки.

Ранее признанная в РФ иноагентом певица Елизавета Гырдымова (Монеточка) была заочно приговорена к году лишения свободы за нарушение закона об иноагентах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

