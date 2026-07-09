Комика-иноагента Семена Слепакова объявили в розыск
Комик Семён Слепакова (признан в РФ иноагентом) заочно арестован и объявлен в розыск. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
В ведомстве указали, что было завершено расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении Слепакова по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
Отмечается, что комика дважды в течение года привлекли к административной ответственности за нарушение требований закона, однако он продолжал публиковать материалы без необходимой маркировки.
Ранее признанная в РФ иноагентом певица Елизавета Гырдымова (Монеточка) была заочно приговорена к году лишения свободы за нарушение закона об иноагентах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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