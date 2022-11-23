«Одну бутылку в руки»: Нарколог предложил ввести лимиты на продажу вина по почте
Ограничивающие фильтры на продажу вина по почте помогут не привести к росту алкоголизма, сказал НСН кандидат медицинских наук Руслан Исаев.
Врач-нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев в беседе с НСН заявил о необходимости установить лимиты на продажу вина через Почту России.
Правительство предложило разрешить онлайн-продажу отечественного вина с 1 ноября 2023 года до 31 июля 2026 года в порядке эксперимента, но только в Москве и области. «Известия» уточняют, что приобрести спиртное можно исключительно на сайте Почты России, а доставят его в течение нескольких дней. Исаев считает, что сначала продажу вина таким способом нужно провести в тестовом режиме.
«Важен вопрос имплементации. Будут ли установлены какие-то ограничивающие фильтры по продаже? Заложено ли, что выдача одной бутылки вина в одни руки в течение какого-то времени? Нужен тестовый период, чтобы проанализировать результаты, количество проданного алкоголя – растет или нет», - сказал Исаев.
Собеседник НСН не разделяет мнение специалистов Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава о том, что продажа вина через почту приведет к алкоголизации населения.
«Вино - напиток с низким содержанием алкоголя, поэтому, к развитию алкогольной зависимости он редко приводит. Если взять лиц с диагнозом алкоголизм, то трудно вспомнить пациентов, которые придерживались употребления сухого вина и у них сформировался такой диагноз. Была пандемия, сейчас состояние стресса, так или иначе, но к помощи не всегда правильного «лекарства» люди будут прибегать. Пусть лучше тогда это будет отечественное вино, чем суррогаты», - отметил Исаев.
Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Большинство россиян не заметит дефицита премиального алкоголя перед Новым годом, потому что они его не покупают. Так, к Новому году россияне могут остаться без шампанского Moët и виски Chivas Regal, которые буквально сметают с полок магазинов.
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