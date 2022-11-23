«Одну бутылку в руки»: Нарколог предложил ввести лимиты на продажу вина по почте

Правительство предложило разрешить онлайн-продажу отечественного вина с 1 ноября 2023 года до 31 июля 2026 года в порядке эксперимента, но только в Москве и области. «Известия» уточняют, что приобрести спиртное можно исключительно на сайте Почты России, а доставят его в течение нескольких дней. Исаев считает, что сначала продажу вина таким способом нужно провести в тестовом режиме.

«Важен вопрос имплементации. Будут ли установлены какие-то ограничивающие фильтры по продаже? Заложено ли, что выдача одной бутылки вина в одни руки в течение какого-то времени? Нужен тестовый период, чтобы проанализировать результаты, количество проданного алкоголя – растет или нет», - сказал Исаев.

Собеседник НСН не разделяет мнение специалистов Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава о том, что продажа вина через почту приведет к алкоголизации населения.