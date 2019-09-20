Одного освободили, а десятерых посадили

«Зачем плодить протестное начало, заведомо фабрикуя дело? Ну, это ж понятно, что не мог он взять и сломать, там, чего-то, его вдесятером «крутили». Есть куча материалов, надо отталкиваться от того, что мы видим, а не от того, что мы хотим видеть. На месте власти это надо понимать. А то, что случилось – ну, хорошо, слава богу. Ведь все же в правовом поле должно находиться в любом случае».

Говоря о других фигурантах так называемого «московского дела», задержанных по итогам несогласованных акций 27 июля и 3 августа, Юрий Лоза призвал не выносить приговоры «под одну гребенку» за реальные попытки нападения на представителей силовых структур и, к примеру, скандирование лозунгов:

«Надо отталкиваться от реального вреда. Если человек вышел с бутылкой «коктейля Молотова» и запустил ее в силовиков, понятно, что нельзя ни в коем случае требовать снисхождения к такому поступку. Если человек стоял и что-то кричал, то надо объяснить ему, что он кричит ерунду, только и всего. Это разные должны быть меры совершенно. Не под одну гребенку надо всех: кто-то пришел посмотреть, кто-то за компанию. Разберитесь со всеми и все».

Изменение меры пресечения одному только Павлу Устинову – еще не повод для радости, - указал, в свою очередь, Андрей Макаревич. В интервью НСН лидер «Машины времени» признал, что внимательно следит за событиями, связанными с «московским делом».