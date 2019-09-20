Одного освободили, а десятерых посадили
Юрий Лоза и Андрей Макаревич о деле Устинова
В кругу семьи провел вечер пятницы актер Павел Устинов, осужденный за применение насилия в отношении бойца ОМОНа в ходе несогласованной акции протеста 3 августа в Москве. Мосгорсуд изменил ему мере пресечения на подписку о невыезде на время рассмотрения жалобы на приговор, вынесенный в начале недели. А приговорен он к 3,5 годам колонии за то, что при его задержании боец Росгвардии вывихнул руку. Сам Устинов утверждал, что в акции участия не принимал, а стоял у метро и ждал приятеля. Видеозаписи с места его задержания, где видно, что он не предпринимал никаких активных действий и не оказывал сопротивления, суд первой инстанции к делу приобщать отказался. Чем и вызвал бурное общественное негодование. Власть сама должна отдавать себе отчет, какая реакция будет на ее действия, - заметил в эфире НСН музыкант Юрий Лоза:
«Зачем плодить протестное начало, заведомо фабрикуя дело? Ну, это ж понятно, что не мог он взять и сломать, там, чего-то, его вдесятером «крутили». Есть куча материалов, надо отталкиваться от того, что мы видим, а не от того, что мы хотим видеть. На месте власти это надо понимать. А то, что случилось – ну, хорошо, слава богу. Ведь все же в правовом поле должно находиться в любом случае».
Говоря о других фигурантах так называемого «московского дела», задержанных по итогам несогласованных акций 27 июля и 3 августа, Юрий Лоза призвал не выносить приговоры «под одну гребенку» за реальные попытки нападения на представителей силовых структур и, к примеру, скандирование лозунгов:
«Надо отталкиваться от реального вреда. Если человек вышел с бутылкой «коктейля Молотова» и запустил ее в силовиков, понятно, что нельзя ни в коем случае требовать снисхождения к такому поступку. Если человек стоял и что-то кричал, то надо объяснить ему, что он кричит ерунду, только и всего. Это разные должны быть меры совершенно. Не под одну гребенку надо всех: кто-то пришел посмотреть, кто-то за компанию. Разберитесь со всеми и все».
Изменение меры пресечения одному только Павлу Устинову – еще не повод для радости, - указал, в свою очередь, Андрей Макаревич. В интервью НСН лидер «Машины времени» признал, что внимательно следит за событиями, связанными с «московским делом».
«Мы рано радуемся. Одного освободили, а десятерых посадили. И что – освободили? С него же не сняли обвинение, правда? Скорее всего, оставят условный срок. А мы уже все рады и счастливы. Еще и полдела не сделано даже».
Обжалование приговора Павлу Устинову состоится в Мосгорсуде 26 сентября.
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