Вячеслав Володин назвал английский язык мертвым

Выступая на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ он указал, что вместо английского следует учить, например, китайский язык.

«Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык», - сказал спикер.

Комментируя выступление на русском языке представителя КНР Володин назвал Китай «ярким примером сохранения культуры».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат от КПРФ Олег Смолин заявил, что английский является языком международного общения, однако было бы полезно разнообразить изучение иностранных языков в школах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

