Вячеслав Володин назвал английский язык мертвым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что английский язык является мёртвым и его время ушло, сообщает ТАСС.

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Выступая на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ он указал, что вместо английского следует учить, например, китайский язык.

«Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык», - сказал спикер.

Комментируя выступление на русском языке представителя КНР Володин назвал Китай «ярким примером сохранения культуры».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат от КПРФ Олег Смолин заявил, что английский является языком международного общения, однако было бы полезно разнообразить изучение иностранных языков в школах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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