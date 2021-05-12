Один из пострадавших при стрельбе в Казани остается в крайне тяжелом состоянии
Один ребенок, раненый в результате стрельбы в казанской гимназии, по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.
По данным агентства, врачи в Москве борются за жизнь девятилетнего мальчика. Четверо других пострадавших также находятся в тяжелом состоянии.
Борт Ил-76 МЧС РФ ранее в среду доставил девять пострадавших из Казани, среди них четверо взрослых и пятеро детей. Агентство передает, что они направлены в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Национальный медцентр нейрохирургии имени Бурденко, университет имени Пирогова, центр хирургии имени Вишневского, и центр имени Сербского.
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