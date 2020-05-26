Один из братьев Магомедовых попал в санчасть СИЗО с коронавирусом

Защитники арестованного бизнесмена Зиявудина Магомедова, заявили, что их подопечный помещён в медсанчасть следственного изолятора «Матросская Тишина» с диагнозом COVID-19. Они ходатайствуют о переводе его в профильную клинику, сообщил ТАСС адвокат Александр Гофштейн. По его словам, ответа на обращение от следствия пока не получено.

Ранее о заражении коронавирусом обвиняемых, находящихся в СИЗО, рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналистка Ева Меркачёва.

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов был взят под стражу в Москве в марте 2018 года вместе с его братом Магомедом. Их обвинили в девяти эпизодах мошенничества, а также организация преступного сообщества. Ущерб по делу, по версии следствия, превышает 11 миллиардов рублей.

Магомед Магомедов настаивает, что не общается с Зиявудином почти 6 лет и юридически не имеет отношения к группе «Сумма», которая, по его словам, принадлежит только брату. Тот, в свою очередь, все обвинения не признаёт и виновным себя не считает.

