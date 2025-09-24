«Один день с Росгвардией» пройдет возле Музея Победы

Возле Музея Победы 27 сентября состоится специальная программа «Один день с Росгвардией», совместно подготовленная с войсками национальной гвардии РФ.

Для посетителей будут работать выставочные и интерактивные площадки, пройдут показательные выступления и концерты. Все мероприятия будут бесплатными.

В отдельной экспозиции посетители мемориального комплекса на Поклонной горе смогут посмотреть современное вооружение и технику, используемые военнослужащими «Росгвардии» в служебно-боевой деятельности. Среди образцов техники гости увидят бронированные автомобили Урал-42591 «Федерал», Буран-10, «Тигр» и другие.

Всего же около Музея Победы будут работать 80 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции, воссоздающих атмосферу 1940-х годов. Организаторы подготовили экскурсии, мастер-классы, спортивные соревнования, творческие состязания и концерты.

Мероприятия проводятся в рамках программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический». С подробностями культурной программы «Парк Победы. Главный патриотический» можно ознакомиться на сайте проекта.

Генеральными информационными партнерами проекта выступают медиахолдинг АО «Москва Медиа», телерадиокомпания «Звезда», НСН, радиостанция «НАШЕ Радио», газета «Аргументы Недели», Информационное агентство «Мангазея», медиахолдинг «ФедералПресс», РИА «Победа РФ», а также медиахолдинг «Вечерняя Москва».