СМИ: В Швеции произошла стрельба у школы, подозреваемый покончил с собой

Пять человек были ранены в результате стрельбы у школы в шведском городе Эребру. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Expressen.

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Собеседник издания уточнил, что перестрелка произошла у школы Campus Risbergska, в которой обучаются взрослые.

«Преступник покончил с собой», - говорится в публикации.

Ранее трое детей пострадали в результате стрельбы в школе в финском городе Вантаа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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