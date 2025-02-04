СМИ: В Швеции произошла стрельба у школы, подозреваемый покончил с собой
4 февраля 202517:52
Пять человек были ранены в результате стрельбы у школы в шведском городе Эребру. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Expressen.
Собеседник издания уточнил, что перестрелка произошла у школы Campus Risbergska, в которой обучаются взрослые.
«Преступник покончил с собой», - говорится в публикации.
Ранее трое детей пострадали в результате стрельбы в школе в финском городе Вантаа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru