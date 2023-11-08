«Одежда, косметика и электроника»: Скидки в «черную пятницу» достигнут 90%

Скидки в дни «черной пятницы» в среднем составят 40%, при этом их максимальный размер может достигать и 90%, рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев в интервью НСН.

В 2023 году в России «черная пятница» начнется в ночь с 23 на 24 ноября. Продолжительность акции зависит от конкретного продавца: обычно это три-четыре дня. Караваев отметил, что «черная пятница» приобрела статус ожидаемого события для российского потребителя.