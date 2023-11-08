«Одежда, косметика и электроника»: Скидки в «черную пятницу» достигнут 90%
На распродажах будут представлены продукты питания, электроника, одежда, товары для дома и животных, а также парфюмерия и косметика, отметил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.
Скидки в дни «черной пятницы» в среднем составят 40%, при этом их максимальный размер может достигать и 90%, рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев в интервью НСН.
В 2023 году в России «черная пятница» начнется в ночь с 23 на 24 ноября. Продолжительность акции зависит от конкретного продавца: обычно это три-четыре дня. Караваев отметил, что «черная пятница» приобрела статус ожидаемого события для российского потребителя.
«По сложившейся традиции крупные ритейлеры предлагают скидки в течение всего ноября, а акции проводят не только non-food, но и продуктовые сети. В среднем скидки составляют 30-40%, а их максимальный размер достигает 70-90% в ходе трехдневной кульминационной распродажи в дни мировой «черной пятницы». В этом году, как и в прошлые периоды, на распродажах будут представлены все ключевые категории: продукты питания, электроника, одежда, товары для дома и животных, парфюмерия и косметика», - сказал Караваев.
Он отметил, что в ходе подготовки к распродажам сети нарастили товарные запасы, сократили сроки доставки и подготовили инфраструктуру к повышенной нагрузке. По словам Караваева, сети стали чаще использовать розыгрыши для получения скидочных купонов.
«В рамках подготовки к распродажам сети увеличили товарные запасы, сократили сроки доставки, подготовили розничную и онлайн-инфраструктуру к повышенной нагрузке. Например, в «М.Видео-Эльдорадо» к ноябрю нарастили товарные запасы примерно на 40% и расширили мощности по доставке покупок, приему и обработке заказов через маркетплейс. Все чаще сети используют различные розыгрыши для получения скидочных купонов, а большая часть интересных предложений доступна на сайтах, в приложениях и соцсетях. Отдельные, точечные скидки появляются в ограниченные периоды времени, стимулируя потребителей чаще посещать информационные ресурсы ритейлеров», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Караваев рассказал, что в рамках масштабной распродажи расширенные преимущества предлагаются для участников программ лояльности.
«В рамках «черной пятницы» расширенные преимущества предлагаются для участников программ лояльности, за покупку отдельных товаров они получают дополнительные бонусы и повышенный кешбэк. DIY-сети предлагают товары не только по сниженным ценам, но и специальным условиям, действующим при одновременной покупке нескольких товаров. Кроме того, потребителям доступны дополнительные финансовые инструменты», - резюмировал он.
В 2022 году, по данным Wildberries, участники «черной пятницы» заказали на сайте товары на общую сумму порядка 106,4 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».
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