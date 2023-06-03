Очередная группа контрактников отправилась из столичного пункта отбора для прохождения военной службы

Волонтеры единого столичного пункта отбора рассказали журналистам о своей работе. Один из волонтеров отметил, что они консультируют добровольцев по любым вопросам, связанным с военной службой.

Один из добровольцев поделился, что у него есть семья, которую он хочет защитить, поэтому пришел подписывать контракт на военную службу. Раньше мужчина служил в разведке и хочет сейчас снова отправиться в армию.

Другой доброволец объяснил свое желание заключить контракт с ВС РФ тем, что он раньше служил в Советской Армии. Мужчина считает, что Родина превыше всего.

Чат-бот, который может ответить на интересующие вопросы, связанные со службой по контракту, начал свою работу с 4 апреля в мессенджере Telegram.

