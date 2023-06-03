Очередная группа контрактников отправилась из столичного пункта отбора для прохождения военной службы
Очередная группа контрактников отправилась для прохождения военной службы из единого столичного пункта отбора.
Волонтеры единого столичного пункта отбора рассказали журналистам о своей работе. Один из волонтеров отметил, что они консультируют добровольцев по любым вопросам, связанным с военной службой.
Один из добровольцев поделился, что у него есть семья, которую он хочет защитить, поэтому пришел подписывать контракт на военную службу. Раньше мужчина служил в разведке и хочет сейчас снова отправиться в армию.
Другой доброволец объяснил свое желание заключить контракт с ВС РФ тем, что он раньше служил в Советской Армии. Мужчина считает, что Родина превыше всего.
Чат-бот, который может ответить на интересующие вопросы, связанные со службой по контракту, начал свою работу с 4 апреля в мессенджере Telegram.
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