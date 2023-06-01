Депутат МГД Щитов отметил высокий уровень организации пункта отбора контрактников
Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов заявил о высоком уровне работы столичного пункта отбора на военную службу по контракту, сообщает пресс-служба московского правительства.
По его словам, в ходе посещения центра он посмотрел «все этапы, все процедуры» и в итоге остался «под очень хорошим впечатлением от всей организации».
«Все отлажено, все на уровне высокого московского стандарта оказания государственных услуг... поэтапно, талончики, консультанты, волонтеры, маршрутизация очень грамотно продумана, чтобы... создать максимально комфортную обстановку», - сказал он.
Щитов также выразил признательность команде мэра Москвы за организацию работы пункта, аналогов которому он не видел.
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