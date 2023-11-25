Очередь грузовиков образовалась на российско-литовской границе

Очередь из грузовых автомобилей образовалась на российско-литовском участке границы в Калининградской области, сообщили в ФТС России.

Закрытые «двери»: Финляндия замыкается от России

В ведомстве отметили, что никаких разъяснений от литовской стороны не поступало,

С 24 ноября по решению финской стороны на всей границе остался только один открытый КПП — МАПП «Лотта» в Кольском районе Мурманской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Игорь Петров
ТЕГИ:ЛитваГрузовикиРоссияГраница

Горячие новости

Все новости

партнеры