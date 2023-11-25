Очередь грузовиков образовалась на российско-литовской границе
25 ноября 202315:50
Очередь из грузовых автомобилей образовалась на российско-литовском участке границы в Калининградской области, сообщили в ФТС России.
В ведомстве отметили, что никаких разъяснений от литовской стороны не поступало,
С 24 ноября по решению финской стороны на всей границе остался только один открытый КПП — МАПП «Лотта» в Кольском районе Мурманской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru