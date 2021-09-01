«Сняли по таблицам Excel». Потапенко рассказал, кому помешал на выборах в Госдуму
Предприниматель заявил, что в деле, кроме «табличек Excel», нет никаких доказательств наличия у него иностранных активов.
Верховный суд РФ удовлетворил иск Центризбиркома (ЦИК) РФ и отменил регистрацию предпринимателя Дмитрия Потапенко на выборах в Госдуму. Сообщается, что бизнесмена, который выдвигался от Российской партии свободы и справедливости (РПСС), сняли с выборов после обнаружения у него иностранных активов.
В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» Дмитрий Потапенко заявил, что в деле присутствуют фальшивые декларации, а его снятие с выборов связано с конкуренцией в 197 округе.
«У суда нет оснований не доверять тому, что предоставил ЦИК. Я подал заявление и верховному судье, и на имя прокурора о том, что в деле минимум десять листов относятся не ко мне, то есть, подписаны не мной, там присутствуют фальшивые мои декларации, которые не мои. Это было проигнорировано и верховным судьей, и представителем генеральной прокуратуры. По 327 статье это подделка документов, но сказали, что графологическую экспертизу проводить не будут», - рассказал он.
Предприниматель отметил, что решение Верховного суда еще не получил, но надеется, что его ходатайство о нарушениях в рамках административного дела будет рассмотрено.
«В первую очередь должны быть предоставлены документы, потому что все документы, извините, это таблички Excel, не заверенные ничем. И представитель ЦИК даже произнес великолепную фразу, правда, не подтвердил ее документами, что за время с какой-то по какую-то дату у меня даже приросли какие-то активы. Но не сказал, какие. Так можно обвинять в чем угодно, брать табличку Excel, заполнять что угодно, не заверяя, не предоставляя. Я уже не говорю о том, что представитель ЦИКа предоставил перечень документов, в котором указано, что в описи 33 листа, а на самом деле там меньше листов, то есть, там не хватает документов. Это было проигнорировано судьей, представитель ЦИК сказала, что это неважно. Вот такое правосудие», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом свое «незаконное» снятие с выборов Потапенко связывает с возросшей конкуренцией и «проседанием» рейтинга телеведущего Евгения Попова.
«У Евгения Попова начал проседать рейтинг, там у нас большой бульон в нашем 197 округе, я вышел на третье-четвертое место, пошла команда "фас"», - заявил Потапенко.
Ведущий телеканала «Россия 1» Евгений Попов также баллотируется в Госдуму от 197-го избирательного округа Москвы. Ранее стало известно, что Попов в своей декларации не указал часть дохода от ВГТРК в размере 3,1 млн рублей, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Мосгоризбиркома.
Ранее Верховный Суд принял решение отказать в восстановлении в качестве кандидата на выборах в Госдуму председателя Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
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