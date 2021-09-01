«Сняли по таблицам Excel». Потапенко рассказал, кому помешал на выборах в Госдуму

Верховный суд РФ удовлетворил иск Центризбиркома (ЦИК) РФ и отменил регистрацию предпринимателя Дмитрия Потапенко на выборах в Госдуму. Сообщается, что бизнесмена, который выдвигался от Российской партии свободы и справедливости (РПСС), сняли с выборов после обнаружения у него иностранных активов.

В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» Дмитрий Потапенко заявил, что в деле присутствуют фальшивые декларации, а его снятие с выборов связано с конкуренцией в 197 округе.

«У суда нет оснований не доверять тому, что предоставил ЦИК. Я подал заявление и верховному судье, и на имя прокурора о том, что в деле минимум десять листов относятся не ко мне, то есть, подписаны не мной, там присутствуют фальшивые мои декларации, которые не мои. Это было проигнорировано и верховным судьей, и представителем генеральной прокуратуры. По 327 статье это подделка документов, но сказали, что графологическую экспертизу проводить не будут», - рассказал он.

Предприниматель отметил, что решение Верховного суда еще не получил, но надеется, что его ходатайство о нарушениях в рамках административного дела будет рассмотрено.