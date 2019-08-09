Телеграм: Неделя взрывов и кумысного противостояния
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Топ-1: Президентские разборки в стране Манаса и кумыса
Арестован экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Осада его резиденции с применением оружия и сил спецназа стала фоном для визита российского премьера Дмитрия Медведева в Бишкек на Евразийский межправительственный совет. Премьер уже назвал происходящее «внутренним делом Киргизии». По мнению авторов в Telegram, подобная ситуация в государстве, которое входит в Евразийский Союз и ОДКБ, может стать головной болью для его соседей.
«АДЕКВАТ», перефразируя Киплинга, замечает:
«Назвать веселье в Киргизии внутренним делом Киргизии - правильная официальная реакция, но ни в коем случае не практическое решение на все случаи тамошней жизни. Эскалация, в пределе способная повлечь вспышку гражданской войны со всеми ее последствиями, в первую очередь беженцами - последнее, что нужно и нам, и всем в регионе. И если ситуация продолжит скатываться куда не надо, охлаждать горячие головы с обеих сторон, по возможности непублично, придется обязательно. Бремя взрослого человека».
«Политаналитика» цитирует политолога Алексея Макаркина, напоминающего о клановой борьбе внутри киргизской элиты по линии Север-Юг с начала 90-х:
«Президентом был избран не партийный руководитель, а президент академии наук Аскар Акаев. Потом против Акаева объединились обиженные кланы и его свергли. Был выдвинут Курманбек Бакиев, человек с юга, который считался деятелем без больших амбиций. Однако возглавив республику, он начал действовать в интересах своих ближайших союзников, и против него образовалась коалиция, которая его свергла. Лидер коалиции Роза Отунбаева, возглавив техническое правительство, а затем став президентом переходного периода, затем передала власть своему соратнику, новому президенту Атамбаеву».
«ИА «Стекломой»» об армии киргизских трудовых мигрантов:
«В России официально (ха-ха!) находится около 650 тысяч граждан Киргизии. Риторический вопрос: куда поедут миллионы их соотечественников в случае начала полномасштабного политического кризиса на родине?».
«Методичка»:
«Две революции порядком ослабили государственный аппарат, а власть, как известно, пустоты не любит. Так что пришлось Средней Азией стать Южной Америкой. Без расстрелов на улицах, но с весьма внятными интересами наркобаронов. По делу одного из таких наркокартелей у нынешней власти и возникли вопросы к прошлой. Власти хотели ответов, а получили »ответку». Оказалось, что бывшим президент был только на бумаге. Теперь осталось только ждать - смогут ли киргизы договориться с киргизами. Или будет революция. Снова».
Телеведущий Роман Бабаян находится в предчувствии гражданской войны:
«Страшнее этого ничего нет. Ровно такая война вот-вот полыхнет в Киргизии. И, как всегда, она начинается с мелких политических противостояний. Я считаю, что каждый нормальный человек должен сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было никогда».
«Мышь в овощном» иронизирует после ареста:
«Заходит к Атамбаеву в камеру президент Киргизии - а он и сам президент Киргизии!».
Топ-2: Эдалты на политической улице
Молодые супруги, передавшие гражданскому активисту Сергею Фомину на руки своего ребенка, чтобы тот прошел через оцепление во время митинга в Москве, могут лишится родительских прав. Этого потребовала прокуратура. В Telegram широко обсуждали случившееся и ответственность родителей.
«Медиатехнолог» неожиданно кровожаден:
«Администрация канала полностью поддерживает прокуратуру. Считаем, что таких мразей, подвергающих опасности детей любого возраста, нужно не только лишать родительских прав, но и отправлять за решетку».
Журналист Марина Ахмедова пишет:
«Не думаю, что родителей следует лишать прав. Но к ним возникают важные вопросы. Например: Зачем брать малыша в ситуацию повышенной опасности? Зачем навязывать протест человеческому существу, которое еще слишком мало для того, чтобы выражать политические взгляды? Возможно и, скорее всего, прокуратуре глубоко безразличны жизнь и здоровье конкретного мальчика. Но на вышеперечисленные вопросы все равно хотелось бы получить ответы – ради того же мальчика».
«НеВротик» делает анализ демографической политики и объясняет жесткую реакцию прокуратуры:
«Государству как генеральному инвестору размножения народонаселения так или иначе придётся навязывать родителям свои представления о правильном счастливом детстве. И строго следить, чтобы соблюдали. Вплоть до жёстких административных решений. Что, собственно, мы и видим в бэкграунде эпизода с карапузом в опасной близости от нехорошего митинга».
Журналист Никита Могутин пишет:
«Росгвардия и МВД отработали, затем исполнил СКР, теперь включилась прокуратура – по ребенку на митинге. Эти демонстративно-жестокие наказания для общества очень напоминают настольную игру Jenga. Деревянные бруски, из них сложена башня, игроки по-очереди вытаскивают эти бруски – проигрывает тот, кто её обрушит. Проиграют вообще все, вы чего».
«Мы живем в такое время, когда, казалось бы, и хочется высказаться: »что за родители такие, которые выходят на митинг с грудничком?», но потом все скажут, что я лью воду на мельницу власти. Я часто повторяла и повторю еще раз: неправ всегда тот, у кого есть лицензия на насилие. Ответственен всегда тот, кто сильнее, т.е. государство. Поэтому я и не высказалась сразу. Как мать, я бы никогда, конечно же, не подвергла своего ребенка опасности. Никогда бы не привела его в столпотворение, где бьют людей, где может начаться давка, где могут кинуть дымовую шашку. Для меня это за гранью зла».
«Темник» пишет:
«С одной стороны, неизвестно каким местом думали горе-родители, когда шли в зону потенциального винтилова с годовалым ребёнком. С другой стороны, подобный энтузиазм прокуратуры выглядит гротескно и способствует радикализации протеста».
О возрастном развитии всех участников этой истории пишет «Лесонавал»:
«Провокатор Сергей Фомин из штаба Любови Соболь, проходящий по делу о массовых беспорядках 27 июля, пришел в полицию с мамой».
Топ-3: Однажды в... Кремле
Мастер грайндхауса и эксплуатационного кино привез в Москву премьеру своего нового фильма «Однажды в… Голливуде». В Telegram широко обсуждали визит режиссера Квентина Тарантино в Кремль в компании министра культуры РФ Владимира Мединского. Внимание гостя привлекли украшения русских царей, убранство палат и возможность «покоиться с миром» у кремлевской стены.
Маргарита Симоньян признается:
«Я могла бы сказать, что мой список идеальных мужчин, который я веду в Инстаграме, пополнился Квентином Тарантино, но этот красавчик из него никогда и не выбывал — еще с тех пор, как мы, четырнадцатилетние, учились носить короткие черные брючки с короткими черными волосами и белой рубашкой под Уму Турман и, захлебываясь от восторга, складывали пазлы 'Криминального чтива', почти парализованные изумлением, что кино может быть и таким. А сегодня — еще и за эту прогулку по Кремлю».
«Всевидящее Око» восторженно комментирует фотографии новостных агентств с прогулки режиссера среди сокровищ музея Московского Кремля:
«Фото дня. Просто потому, что мы все, даже если сами этого не знали, мечтали в глубине души такое увидеть».
«Красный Сион» публикует старое фото режиссера на могиле Бориса Пастернака:
«Лента ломится от свежих фоток Тарантино: вот он гуляет с Мединским, вот смотрит на Царь-Колокол, вот Колокол смотрит на него. У меня есть одна любимая, ещё со времён первого приезда режиссера в Москву. Наверняка, видели, а если нет, то согласитесь — ее одной достаточно, чтобы иллюстрировать все российские визиты киновизионера».
«Спутник и Погром» комментирует высказывания режиссера о классиках русской литературы:
«Смешно не то, что Тарантино начал хвалить русскую культуру - а то, что его похвалы вызвали дичайший баттхерт у советских либералов (на скрине - ведущая «Эха Москвы»). Чувствую, еще чуть-чуть и на торжественном либеральном худсовете совлибы выпишут Тарантину из великих режиссеров, переписав в лабухи позорные».
«D E M O C R A C Y» про перспективы Тарантино обрести вечный кремлевский покой:
«Ему ответили, что для этого нужно быть как минимум членом царской семьи. Ждем новый фильм от Тарантино, где Николай II вместе с отрядом казаков убивает Вильгельма II и Ленина?».
«Закулиска» пишет о московской премьере и приглашает всех в кино:
«На самом-то деле, это должно было быть главным кино-событием, но стало светским. На премьере «Однажды в Голливуде» с участием Тарантино были все. Только большей части киносообщества не было. Не звали. Весь цвет Инстаграма вчера могли наблюдать. А киношников не было почти. А фильм хороший. Нет. Не фильм. Кино хорошее».
Топ-4: Звонок-2
Президент Украины в среду утром вынужден был вновь позвонить в Кремль из-за обострения ситуации на Донбассе. Владимир Путин снова взял трубку. По итогам телефонного разговора стало понятно, что причину эскалации президенты видят по-разному. Зеленский просил повлиять на добровольцев ДНР, а Путин настаивал на безоговорочном прекращении огня со стороны Украины. В итоге договорились о возможной встрече лидеров «нормандской четверки».
Телеведущая Ольга Скабеева отмечает:
«Странно себя ведёт Зеленский, когда на Донбассе убили гражданских,- он Путину не звонил, про срыв перемирия не говорил и вообще не тревожился».
Политолог Марат Баширов в канале «Политджойстик»:
«Пока Зеленский не обладает всей полнотой власти на Украине ему придется искать возможность не допустить военного столкновения с ДНР и ЛНР в августе. А его противники как раз будут искать обратного. Но, просить Президента Путина найти варианты обеспечить безопасность на Донбассе - это как минимум проявление беспомощности».
«Пул №3»:
«Зеленскому не стоит обольщаться: то, что Путин берет трубку, когда он звонит, очень большой кредит доверия для нового президента Украины. Порошенко свой кредит исчерпал почти сразу».
«Зрада чи Перемога» иронизирует:
«Зеленский заявил, что утренний разговор с Путиным был долгим. Волнуемся, хватило ли времени сказать, что Крым и Донбасс - Украина?».
«Мейстер» о различиях в освещении переговоров в СМИ двух государств:
«Для России прекращение конфликта в Донбассе, конечно, имеет значение — хлопоты от него, да и людей жалко, все же не чужие — какая-никакая, а родня. Но в общем и целом этот конфликт жить особо не мешает. Есть вещи и поважнее, и позанимательнее — к примеру, приезд Тарантино обсуждается москвичами в соцсетях куда как живее, чем Донбасс. Хорошо было бы, конечно, если бы в Киеве поняли это различие и сделали выводы».
Топ-5: Взрывоопасная неделя
Взрывы и пожар произошли на складах с артиллерийскими боеприпасами в воинской части в Ачинском районе Красноярского края. По предварительной версии причиной пожара стал человеческий фактор. В Telegram обсуждали достаточность мер гражданской обороны и череду фейк-ньюс об атомном взрыве.
«ПОСТПРАВДА» указывает на хаотичность действий:
«Часть эвакуированных людей возвращаются спасать свои дома и дачи. Ходят, бродят между неразорвавшимися снарядам. Часть людей отказалась эвакуироваться и провела день и вечер в ожидании, что сейчас на их СНТ прилетит снаряд, и нужно успеть потушить непосильно нажитое имущество (например СНТ «Чистый город» находится в 5 км от эпицентра взрывов - люди не были эвакуированы). Большое количество людей покидало район самостоятельно, на своих автомобилях их негде было разместить и они провели ночь на трассе Р-255 «Байкал»».
«Может есть смысл подумать на несколько шагов вперед и представить, как будет выглядеть эвакуация, если она затронет по какой то причине не город, а регион? Любой. Вот вот. И у нас большой вопрос».
«Bunin & Co» о том, как это и другие летние региональные события со знаком минус отразятся на осенней предвыборной повестке:
«По количеству негативных сообщений оно, кажется, бьет рекорды. Наводнение в Иркутской области. Пожары в Сибири. Гибель гидронавтов в Баренцевом море. Разгон массовых протестов в Москве. Сейчас взрывы на военных складах в Ачинске. В совокупности получается психологически тяжелая информационная картина, предшествующая региональным выборам 8 сентября. Кажется, впервые в России региональные избирательные кампании сопровождаются столь негативным фоном – да еще в условиях затяжной стагнации в экономике, вызывающей ощущение все более сильной усталости».
«Архсвобода» еще 6 августа замечает:
«Причиной взрывов на арсенале под Ачинском мог стать человеческий фактор. А мы напоминаем, что под Архангельском также имеется множество военных складов, набитых под завязку танковыми снарядами и прочим взрывоопасным боекомплектом...Сегодня эти склады фактически - так как следует - не охраняются. А потом пузыри в погонах начнут говорить нам о »человеческом факторе» в виде какого-нибудь ...бомжа или анархиста…».
Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел через два дня, правда уже при испытаниях. «Мюсли вслух» пишет:
«На полигоне произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. 6 военнослужащих получили травмы, 2 скончались. Никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме».
«Северное измерение» отмечает, что фейк-ньюс, которыми обрастают такие инциденты, можно предотвратить своевременным информированием:
«Для решительного пресечения распространения слухов необходимо срочное убедительное пояснение о происшествии, причинах превышения (пусть и краткосрочного, как заявляют местные власти) уровня радиационного фона и опасности (или, напротив, безопасности), которую он несёт и каким населенным пунктам. Причём, пояснение должны давать уже более высокопоставленные лица, которым люди поверят. В идеале дать их, находясь вблизи места происшествия, в Нёноксе или, хотя бы, в Северодвинске. Тем более, если через несколько дней, а то и часов, в случае подтверждения информации о выбросе радиации, это станет секретом Полишинеля и скандинавские соседи громко об этом объявят…».
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