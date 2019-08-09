Телеграм: Неделя взрывов и кумысного противостояния

2

Молодые супруги, передавшие гражданскому активисту Сергею Фомину на руки своего ребенка, чтобы тот прошел через оцепление во время митинга в Москве, могут лишится родительских прав. Этого потребовала прокуратура. В Telegram широко обсуждали случившееся и ответственность родителей.

«Медиатехнолог» неожиданно кровожаден:

«Администрация канала полностью поддерживает прокуратуру. Считаем, что таких мразей, подвергающих опасности детей любого возраста, нужно не только лишать родительских прав, но и отправлять за решетку».

Журналист Марина Ахмедова пишет:

«Не думаю, что родителей следует лишать прав. Но к ним возникают важные вопросы. Например: Зачем брать малыша в ситуацию повышенной опасности? Зачем навязывать протест человеческому существу, которое еще слишком мало для того, чтобы выражать политические взгляды? Возможно и, скорее всего, прокуратуре глубоко безразличны жизнь и здоровье конкретного мальчика. Но на вышеперечисленные вопросы все равно хотелось бы получить ответы – ради того же мальчика».

«НеВротик» делает анализ демографической политики и объясняет жесткую реакцию прокуратуры:

«Государству как генеральному инвестору размножения народонаселения так или иначе придётся навязывать родителям свои представления о правильном счастливом детстве. И строго следить, чтобы соблюдали. Вплоть до жёстких административных решений. Что, собственно, мы и видим в бэкграунде эпизода с карапузом в опасной близости от нехорошего митинга».

Журналист Никита Могутин пишет:

«Росгвардия и МВД отработали, затем исполнил СКР, теперь включилась прокуратура – по ребенку на митинге. Эти демонстративно-жестокие наказания для общества очень напоминают настольную игру Jenga. Деревянные бруски, из них сложена башня, игроки по-очереди вытаскивают эти бруски – проигрывает тот, кто её обрушит. Проиграют вообще все, вы чего».

«Кровавая барыня»:

«Мы живем в такое время, когда, казалось бы, и хочется высказаться: »что за родители такие, которые выходят на митинг с грудничком?», но потом все скажут, что я лью воду на мельницу власти. Я часто повторяла и повторю еще раз: неправ всегда тот, у кого есть лицензия на насилие. Ответственен всегда тот, кто сильнее, т.е. государство. Поэтому я и не высказалась сразу. Как мать, я бы никогда, конечно же, не подвергла своего ребенка опасности. Никогда бы не привела его в столпотворение, где бьют людей, где может начаться давка, где могут кинуть дымовую шашку. Для меня это за гранью зла».

«Темник» пишет:

«С одной стороны, неизвестно каким местом думали горе-родители, когда шли в зону потенциального винтилова с годовалым ребёнком. С другой стороны, подобный энтузиазм прокуратуры выглядит гротескно и способствует радикализации протеста».

О возрастном развитии всех участников этой истории пишет «Лесонавал»:

«Провокатор Сергей Фомин из штаба Любови Соболь, проходящий по делу о массовых беспорядках 27 июля, пришел в полицию с мамой».

