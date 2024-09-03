Обыски проходят в Центре временного содержания иностранцев в Москве
Сотрудники столичного главка Следственного Комитета проводят обыски в Центре временного содержания иностранных граждан на Варшавском шоссе в Новой Москве. Сведения об оперативных мероприятиях подтвердила «Известиям» официальный представитель ведомства.
Обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. По данным издания, его фигурантами стали инспектор фонда отделения по документированию иностранцев фонда отдела по контролю в сфере миграции, а также делопроизводитель канцелярии ЦВСИГ.
Их подозреваются в организации противоправной схемы заработка на мигрантах. По данным следствия, сообщники фигурантов предлагали возле здания Центра иностранцам за деньги свидания и ускорение отправки домой. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», помимо обысков следователи начали допросы по делу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru