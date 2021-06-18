Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Ленинградской области

Предприятиям Ленинградской области дали два месяца на то, чтобы вакцинировать минимум 80% сотрудников. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

В документе говорится, что руководители государственных и муниципальных учреждений, а также организации в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ и энергетики, торговли, транспорта, МФЦ, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, детских лагерей и детских игровых комнат должны обеспечить проведение вакцинации до 1 сентября.

До этой же даты должны привиться минимум 80% государственных гражданских и муниципальных служащих Ленинградской области.

Согласно распоряжению Дрозденко, руководители организаций всех форм собственности должны предоставить работникам, прошедшим вакцинацию, дополнительный выходной с сохранением среднего заработка.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация отдельных категорий населения является привычным инструментом для преодоления различных инфекций, сообщает RT.

