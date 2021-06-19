Обязательную вакцинацию для ряда граждан ввели в Тверской области

Обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий населения ввели в Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Главный государственный санитарный врач по области Арнольд Выскубов подписал соответствующее постановление.

«Профпрививки против новой коронавирусной инфекции обязательны для работников торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов», — отмечается в сообщении.

Кроме того, прививка обязательна для госслужащих, работников органов власти региона и подведомственных им организаций.

Не менее 60% от общей численности сотрудников должны вакцинироваться первым компонентом вакцины до 18 июля, вторым компонентом — до 18 августа. Решение не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19.

Ранее обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан ввели в Москве и Подмосковье, Кемеровской, Ленинградской и Сахалинской областях, а также в Туле.

