Обязательную самоизоляцию для пожилых москвичей отменят с 8 марта
Столичные власти с 8 марта отменят обязательный режим самоизоляции и разблокируют социальные карты москвичей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
«Но при этом, пользуясь случаем, я обращаюсь к этой категории москвичей. Ваш возраст и ваши хронические заболевания – это зона риска. По-прежнему каждый день в больницы с ковидом в тяжелой форме попадают 700-800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок», — добавил градоначальник.
Кроме того, Собянин сообщил, что ситуация с пандемией COVID-19 постепенно улучшается, и уровень заболеваемости еженедельно снижается, отмечает «Свободная пресса».
Мэр рассказал, что суточный прирост новых случаев заражения уменьшился почти в 5 раз по сравнению с прошлогодними пиковыми значениями.
«По госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в 2-3 раза <...> Растет активность горожан, причем с хорошей динамикой», — подчеркнул Собянин.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 024 / сут.
Умерли
88 285+462 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+15 464 / сут.
- Обязательную самоизоляцию для пожилых москвичей отменят с 8 марта
- «Вконтакте» выпустила трибьют-альбом ко дню памяти Ахматовой
- «ЭпиВакКорона» станет доступна для массовой вакцинации в марте
- Кравчук назвал единственный способ «сохранить» Украину
- Песков назвал безосновательными обвинения США в наличии у РФ химоружия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru