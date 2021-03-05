Обязательную самоизоляцию для пожилых москвичей отменят с 8 марта

Столичные власти с 8 марта отменят обязательный режим самоизоляции и разблокируют социальные карты москвичей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Но при этом, пользуясь случаем, я обращаюсь к этой категории москвичей. Ваш возраст и ваши хронические заболевания – это зона риска. По-прежнему каждый день в больницы с ковидом в тяжелой форме попадают 700-800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок», — добавил градоначальник.

Кроме того, Собянин сообщил, что ситуация с пандемией COVID-19 постепенно улучшается, и уровень заболеваемости еженедельно снижается, отмечает «Свободная пресса».

Мэр рассказал, что суточный прирост новых случаев заражения уменьшился почти в 5 раз по сравнению с прошлогодними пиковыми значениями.

«По госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в 2-3 раза <...> Растет активность горожан, причем с хорошей динамикой», — подчеркнул Собянин.

