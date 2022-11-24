Объявлены имена победителей премии «Экология – дело каждого»

Жюри II Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» объявило результаты этого года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко поблагодарила ребят за участие и выступила с приветственным словом.



«Абсолютно каждый может внести свой вклад в сохранение планеты. Например, можно сортировать отходы, экономить воду, убирать мусор, снижать потребление либо стать эковолонтером. Своими яркими конкурсными работами вы показали, как много неравнодушных людей готовы делать наш мир лучше и экологичнее», – отметила она.



По итогам работы жюри Гран-при Премии присуждено 15-летнему Борису Глушаку из Санкт-Петербурга за экологический проект «Фотобиореактор «Каскад-1» – инновационную разработку по использованию микроводоросли хлорелла вульгарис, которая позволяет из углекислого газа получать кислород.



Диплом первой степени от председателя жюри получила 13-летняя София Милютина из Москвы за работу «Глаза есть везде», участница представила танец, призывающий сохранить окружающую среду. Диплом второй степени получила школа имени генерала Джорджа Смита Паттона из Эквадора (Гуаякиль) – ребята рассказали о правилах, которые необходимо знать при землетрясениях.



Дипломом третьей степени наградили 10-летнего Семена Кудерко из Республики Хакасия за работу «Чистый воздух нашего города» – школьник представил простые шаги по улучшению экологической обстановки в городе Черногорске.



Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова подчеркнула, что Вторая Международная детская премия показала большую динамику, сильную конкуренцию и высокое качество работ.



«Номинации «Экопроект» и «ESG-поколение» открыли настоящих звезд проекта и, надеюсь, будущих экологов и учёных. Например, восьмилетний победитель Артем Ямалов из Уфы представил проект дождевого сада для экономии воды», - поделилась она.



Она также отметила, что творческие номинации были очень востребованы у ребят в этом году - дети придумывали рэп, пели песни, сочиняли собственные стихотворения.



Со своей стороны заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков отметил, что все участники, призёры и победители Премии в своих работах говорят одно и то же: экология – дело каждого, каждый из детей выбирает ту форму, которая ему ближе.



Отмечается, что в этом году поступило 45,5 тысяч работ из 89 регионов Российской Федерации и 33 стран ближнего и дальнего зарубежья, среди которых Казахстан, Греция, Великобритания, Индонезия, Германия, Киргизия, Франция и многие другие.



Генеральным партнёром премии Росприроднадзора стало АНО «Центр «Арктические инициативы». Федеральные партнёры: АО «РНГ», АО «ОХК «Уралхим», ООО «Хартия», ВДЦ «Орлёнок», Московский зоопарк.



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