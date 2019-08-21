Объявлены дата и место прощания с Александрой Назаровой

Прощание с народной артисткой России Александрой Назаровой, скончавшейся в прошедший вторник, назначено на ближайшую субботу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на театр имени Ермоловой, где работала Назарова.

Отмечается, что 24 августа пока является ориентировочной датой. Церемонию планируется провести на Новой сцене театра имени Ермоловой.

Напомним, во вторник стало известно о смерти Александры Назаровой. Ей было 79 лет.

Назарова появилась на свет 17 июля 1940 года в семье актеров в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Она снялась в десятках фильмов, начиная с 1961 года, в том числе в картинах "А если это любовь?", "Ночной дозор", "Елки 1914" и других.

