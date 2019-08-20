Народная артистка РФ Александра Назарова скончалась на 80-ом году жизни

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа. Об этом сообщается на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

Назаровой было 79 лет. Причина смерти не называется. В театре отметили, что это утрата для всего российского искусства.

Согласно сообщению, дату и место прощания объявят позже.

Назарова появилась на свет 17 июля 1940 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Она снялась в таких фильмах как "А если это любовь?", "Экипаж", "Принцесса на бобах", "Моя прекрасная няня".

