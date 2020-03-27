Объявлено о переносе ЕГЭ из-за коронавируса
Министерство просвещения Российской Федерации объявило о переносе на более поздний срок Единого государственного экзамена. Теперь сдача стартует 8 июня. Это вынужденное решение, принятое в связи с распространением инфекции коронавируса, пояснили в Минпросвещения.
Между тем, в Госдуме ранее звучали предложения перенести основной период ЕГЭ вообще на август, а также сдвинуть сроки приемных кампаний в высших учебных заведениях. Отмечалось, в частности, что уровень дистанционной формы обучения, на которое школы перешли в рамках профилактики COVID-19, не вполне устраивает учеников и их родителей.
Ранее Рособрнадзор продлил с 1 апреля до 8 апреля сроки перерегистрации участников досрочного периода ЕГЭ этого года на основной. Даты сдачи ЕГЭ досрочниками были перенесены, они будут сдавать Единый госэкзамен и Государственный выпускной экзамен в основной период.
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