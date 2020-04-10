Объявлено, когда туристам начнут возвращать деньги за отмененные из-за коронавируса туры
Российские туристы получат возможность вернуть средства за оплату поездок, отменённых из-за коронавируса, через 8 месяцев. Деньги на эти цели будут выделены из фондов персональной ответственности туроператоров. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии, передаёт РИА «Новости».
Как уточнили в РСТ, подать в ассоциацию ТУРПОМОЩЬ список требований можно только через полгода после даты момента уведомления о намерении распечатать фонд. Деньги будут идти ещё в течение 60 дней, в итоге на всё и уйдёт восемь месяцев.
При этом нет никакой гарантии, что средств фондов хватит на все выплаты. Поэтому некоторые клиенты могут получить только часть стоимости путевки. В качестве одного из вариантов решения проблемы предлагается перенести уже оплаченное путешествие на более поздний срок.
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