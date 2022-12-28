Объявленный в розыск журналист Грозев отказался назвать своё местонахождение

Объявленный в розыск главный расследователь издания Bellingcat* (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом) Христо Грозев заявил, что в настоящее время находится не в Европе.

МВД объявило в федеральный розыск Дмитрия Давыдова*

В интервью телеканалу bTV болгарский журналист отметил, что не намерен раскрывать своего местонахождения из соображений личной безопасности.

«Когда меня объявили в федеральный розыск, я находился на другом континенте - и мне пришлось остаться», - сказал он.

Ранее МВД России объявило Грозева в розыск по уголовной статье, сообщает RT. По информации источника РИА Новости, возбуждено уголовное дело о фейках о Вооружённых силах РФ.

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ФОТО: Youtube.com/ 60 Minutes
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