Объявленный в розыск журналист Грозев отказался назвать своё местонахождение

В интервью телеканалу bTV болгарский журналист отметил, что не намерен раскрывать своего местонахождения из соображений личной безопасности.

«Когда меня объявили в федеральный розыск, я находился на другом континенте - и мне пришлось остаться», - сказал он.

Ранее МВД России объявило Грозева в розыск по уголовной статье, сообщает RT. По информации источника РИА Новости, возбуждено уголовное дело о фейках о Вооружённых силах РФ.