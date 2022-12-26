МВД объявило в федеральный розыск Дмитрия Давыдова*
МВД России объявило в розыск бизнесмена Дмитрия Давыдова (Минюст признал иноагентом).
Соответствующая информации появилась в базе данных министерства, однако в карточке не указано, по какой именно статье Уголовного кодекса разыскивается предприниматель.
По данным СМИ, речь идёт о совладельце букмекерской компании «Олимп», фигуранты которой занимались незаконной деятельностью. Также Давыдову приписывают авторство проекта «20 идей по развитию России».
Ранее МВД России объявило в розыск галериста, публициста, бывшего замгендиректора Первого канала Марата Гельмана (признан в РФ иноагентом) по уголовной статье, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 335 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+5 577 / сут.
- Умер автор хитов Алсу и Аллегровой Александр Шевченко
- Кадыров заявил, что военные России «перещелкают» поставленные Киеву ЗРК Patriot
- Минобороны: ВС РФ уничтожили в ДНР артиллерийскую систему M777
- ФСБ ликвидировала украинских диверсантов, попытавшихся проникнуть в Брянскую область
- Роскачество: больше половины пресервов из сельди небезопасны
- Военные Южной Кореи сделали около 100 выстрелов по БПЛА из КНДР
- МВД объявило в федеральный розыск Дмитрия Давыдова*
- Исаев: Поправки об отмене преференций для уехавших из РФ затронут ИП и самозанятых
- Голикова поручила увеличить число фильмов о семейных ценностях
- Снежная буря в США унесла жизни 41 человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru