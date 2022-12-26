МВД объявило в федеральный розыск Дмитрия Давыдова*

МВД России объявило в розыск бизнесмена Дмитрия Давыдова (Минюст признал иноагентом).

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Соответствующая информации появилась в базе данных министерства, однако в карточке не указано, по какой именно статье Уголовного кодекса разыскивается предприниматель.

По данным СМИ, речь идёт о совладельце букмекерской компании «Олимп», фигуранты которой занимались незаконной деятельностью. Также Давыдову приписывают авторство проекта «20 идей по развитию России».

Ранее МВД России объявило в розыск галериста, публициста, бывшего замгендиректора Первого канала Марата Гельмана (признан в РФ иноагентом) по уголовной статье, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МВД РФИноагентыРозыскПолиция
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