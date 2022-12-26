МВД объявило в федеральный розыск Дмитрия Давыдова*

Соответствующая информации появилась в базе данных министерства, однако в карточке не указано, по какой именно статье Уголовного кодекса разыскивается предприниматель.

По данным СМИ, речь идёт о совладельце букмекерской компании «Олимп», фигуранты которой занимались незаконной деятельностью. Также Давыдову приписывают авторство проекта «20 идей по развитию России».

Ранее МВД России объявило в розыск галериста, публициста, бывшего замгендиректора Первого канала Марата Гельмана (признан в РФ иноагентом) по уголовной статье, сообщает RT.