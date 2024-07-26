Объявленный в розыск экс-глава «Ленфильма» скрылся в Турции в октябре

Бывший руководитель «Ленфильма» Федор Щербаков, который был заочно арестован и объявлен в розыск по обвинению в вымогательстве, вылетел из Москвы в Турцию в день задержания двух других подозреваемых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В документах указано, что международный розыск Щербакова объявили после получения данных о том, что 25 октября 2023 года он пересек границу, вылетев рейсом ТК-420 из Москвы в Стамбул.