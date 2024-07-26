Объявленный в розыск экс-глава «Ленфильма» скрылся в Турции в октябре

Бывший руководитель «Ленфильма» Федор Щербаков, который был заочно арестован и объявлен в розыск по обвинению в вымогательстве, вылетел из Москвы в Турцию в день задержания двух других подозреваемых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В документах указано, что международный розыск Щербакова объявили после получения данных о том, что 25 октября 2023 года он пересек границу, вылетев рейсом ТК-420 из Москвы в Стамбул.

Суд заочно арестовал бывшего главу «Ленфильма» Щербакова

По делу о вымогательстве также разыскивается журналист и пресс-секретарь «Тавриды» Дмитрий Жмуцкий, который, как и Федор Щербаков, объявлен в международный розыск. Жмуцкий скрывался в Грузии с 28 октября 2023 года, сразу после ареста Антона Сафонова и Станислава Дейнеко. Сафонов и Дейнеко были задержаны 25 октября и арестованы два дня спустя. Все обвиняемые отрицают свою вину, отмечает RT.

Согласно материалам дела, обвиняемые управляли Telegram-каналами «Небрехня» и «Временное правительство» и вымогали деньги у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко и представителей группы «Россети», угрожая публикацией компрометирующих материалов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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