Объявлена стоимость первого дизельного автомобиля УАЗ
В России начали продавать первые дизельные модели Ульяновского автозавода. Об этом со ссылкой на дилерские центры сообщает «Газета.Ru».
Речь идёт о длиннобазных заднеприводных бортовых грузовиках УАЗ «Профи», которые оснащаются 2,0-литровым 136-сильным турбированным дизельным мотором. Стоимость такого автомобиля - от 2,35 млн рублей. За доплату клиентам буду предложены изотермические и промтоварные надстройки-фургоны.
Отмечается, что дизельный двигатель для данной модификации УАЗ «Профи» производится в Елабуге российской компанией Sollers.
В пресс-службе УАЗа добавили, что в ближайшее время завод получит одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для полноприводных «Профи» с дизелем под капотом.
Ранее в СМИ появилась информация, что УАЗ намерен возобновить выпуск внедорожников «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
