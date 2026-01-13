Объявлена стоимость первого дизельного автомобиля УАЗ

Речь идёт о длиннобазных заднеприводных бортовых грузовиках УАЗ «Профи», которые оснащаются 2,0-литровым 136-сильным турбированным дизельным мотором. Стоимость такого автомобиля - от 2,35 млн рублей. За доплату клиентам буду предложены изотермические и промтоварные надстройки-фургоны.

Отмечается, что дизельный двигатель для данной модификации УАЗ «Профи» производится в Елабуге российской компанией Sollers.

В пресс-службе УАЗа добавили, что в ближайшее время завод получит одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для полноприводных «Профи» с дизелем под капотом.

Ранее в СМИ появилась информация, что УАЗ намерен возобновить выпуск внедорожников «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

