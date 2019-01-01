Смерть Сергея Доренко

Объявлена дата прощания и кремации Сергея Доренко

15 мая18:22

Полиция разрешила выдачу тела главного редактора радиостанции Сергея Доренко его вдове для кремации, сообщается на сайте «Говорит Москва».

Отмечается, что документ выдан пятым отделом СЧ СУ УВД по ЦАО города Москвы на основании результатов судебно-химической экспертизы, не выявившей ядов в крови погибшего.

Прощание с журналистом пройдёт 17 мая в 11:00 на Троекуровском кладбище, после чего тело будет кремировано.

Лужков не пришлет цветы на похороны Доренко

Ранее сообщалось, что версия об отравлении Доренко не подтвердилась после проведения судебно-химической экспертизы, отмечает Ura.ru. Напомним, главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко ушел из жизни 9 мая. Ему стало плохо, когда он ехал по Москве на мотоцикле. Прибывшим на место происшествия медикам не удалось его реанимировать. Доренко было 59 лет. Его дочери отказались верить в официальную причину смерти — разрыв аневризмы грудной аорты — и заявили, что отец мог быть отравлен. 

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: Юрий Белят / RTVI
ТЕГИ:Сергей ДоренкоПохороны

партнеры