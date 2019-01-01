Объявлена дата прощания и кремации Сергея Доренко

Ранее сообщалось, что версия об отравлении Доренко не подтвердилась после проведения судебно-химической экспертизы, отмечает Ura.ru. Напомним, главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко ушел из жизни 9 мая. Ему стало плохо, когда он ехал по Москве на мотоцикле. Прибывшим на место происшествия медикам не удалось его реанимировать. Доренко было 59 лет. Его дочери отказались верить в официальную причину смерти — разрыв аневризмы грудной аорты — и заявили, что отец мог быть отравлен.

