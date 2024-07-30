Объявлен старт приема заявок на премию RT для военных корреспондентов

Ежегодная награда была учреждена в честь корреспондента RT Arabic из Сирии. Халед аль-Хатыб погиб в 2017 году при освещении операции сирийской армии против боевиков «Исламского государства» (признана в РФ террористической и запрещена).

Премию присуждают авторам лучших новостных видеоматериалов из зон боевых действий и конфликтов. Длительность конкурсной работы не должна превышать 10 минут. Для победителей предусмотрен денежный приз, а также возможность приехать в Москву в рамках программы обмена опытом c телеканалом RT.

Заявки на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2024 принимаются до 1 октября. Имена победителей станут известны в декабре текущего года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому правительство столицы окажет поддержку в проведении ежегодной национальной премии в области будущих технологий «Вызов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

