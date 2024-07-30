Объявлен старт приема заявок на премию RT для военных корреспондентов
Телеканал RT объявил о начале приёма заявок от желающих принять участие в Международной премии для военных журналистов имени Халеда аль-Хатыба — 2024.
Ежегодная награда была учреждена в честь корреспондента RT Arabic из Сирии. Халед аль-Хатыб погиб в 2017 году при освещении операции сирийской армии против боевиков «Исламского государства» (признана в РФ террористической и запрещена).
Премию присуждают авторам лучших новостных видеоматериалов из зон боевых действий и конфликтов. Длительность конкурсной работы не должна превышать 10 минут. Для победителей предусмотрен денежный приз, а также возможность приехать в Москву в рамках программы обмена опытом c телеканалом RT.
Заявки на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2024 принимаются до 1 октября. Имена победителей станут известны в декабре текущего года.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому правительство столицы окажет поддержку в проведении ежегодной национальной премии в области будущих технологий «Вызов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США запретят ВСУ наносить удары вглубь России американским оружием
- Милонов призвал Дурова создать многодетную семью
- Объявлен старт приема заявок на премию RT для военных корреспондентов
- Госдума ограничила число сим-карт для одного абонента
- Госдума приняла закон о запрете треш-стримов и ответственности за них
- Матвиенко предложила Центробанку запретить деятельность всех МФО
- Каналы с аудиторией больше 10 тысяч человек обязали сообщать о себе в РКН
- Участница открытия Олимпиады Буч пожаловалась на травлю в интернете
- Психолог рассказала, почему Дуров решил стать донором
- В Моздокском районе Северной Осетии сбили два беспилотника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru