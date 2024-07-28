Более 1000 заявок принято на участие в премии «Лучший промышленный дизайн России»
На соискание национальной премии «Лучший промышленный дизайн России» принято свыше 1058 заявок из 46 регионов России, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он уточнил, что 13 российских субъектов впервые принимают участие в конкурсе. Кроме того, список категорий конкурса вырос с восьми до 13 позиций. Экспертам премии предстоит оценить дизайн предметов обихода, транспортных средств, упаковок продуктов питания и лекарств, промышленного и медицинского оборудования и другого. Также эксперты конкурса определят победителя в номинации «Народный выбор».
Министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что любой желающий может отдать свой голос за понравившийся проект. Голосование проходит на сайте премии, завершится оно 28 июля. Награждение победителей состоится в конце августа.
Премия «Лучший промышленный дизайн России» появилась в 2023 года благодаря совместной работе Правительства Москвы и Минпромторгом, а также благодаря поддержке Минкультуры РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru