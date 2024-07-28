Более 1000 заявок принято на участие в премии «Лучший промышленный дизайн России»

На соискание национальной премии «Лучший промышленный дизайн России» принято свыше 1058 заявок из 46 регионов России, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Собянин: Москва поддержит проведение премии в области будущих технологий «Вызов»

Он уточнил, что 13 российских субъектов впервые принимают участие в конкурсе. Кроме того, список категорий конкурса вырос с восьми до 13 позиций. Экспертам премии предстоит оценить дизайн предметов обихода, транспортных средств, упаковок продуктов питания и лекарств, промышленного и медицинского оборудования и другого. Также эксперты конкурса определят победителя в номинации «Народный выбор».

Министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что любой желающий может отдать свой голос за понравившийся проект. Голосование проходит на сайте премии, завершится оно 28 июля. Награждение победителей состоится в конце августа.

Премия «Лучший промышленный дизайн России» появилась в 2023 года благодаря совместной работе Правительства Москвы и Минпромторгом, а также благодаря поддержке Минкультуры РФ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
ТЕГИ:ПромышленностьПроизводствоРоссияКонкурс

Горячие новости

Все новости

партнеры