«Поджог мог быть!» Потерпевший пожаловался на следствие по делу «Зимней вишни»
Житель Кемерова, потерявший семью при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», в эфире НСН заявил, что уже высказывал свое мнение о причинах трагедии, но следствие его версию отбросило.
Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев считает, что причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 60 человек, мог быть поджог.
«Почему пламя моментально охватило все здание?! Почему температура возгорания оказалась настолько высокой – 700 градусов? Мое личное мнение – это было похоже на поджог», - написал он в Instagram, подчеркнув, что это его личное мнение и никаких доказательств у него нет.
Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший всю свою семью при пожаре, в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что он ранее уже высказывал такую версию, но следствие ее по каким-то причинам отвергло.
«Даже если это поджог, мы этого никогда не узнаем. Я уверен, что мы услышим только официальную версию и никакую другую, даже если она будет неверной. Я тоже говорил, что это запросто мог быть поджог. Следствие отвергает эту версию, хотя там 50 на 50. Никто не в курсе, как они прорабатывали версию поджога. Они собрали материалы дела, но на сегодняшний день потерпевшие своими силами добиваются наказания других виновных, которых нет в материалах. Говорим – вот, смотрите, всё же записано! Почему не привлекаете к ответственности? Получаем отписки. Следствие плохо проработало! Сейчас судимся, подаем всё выше и выше. На сегодняшний день, исходя из материалов дела, 12 человек "ждут" своей очереди. Они, конечно, надеются на обратное», - заявил он.
В своей публикации экс-губернатор Тулеев написал, что само здание торгового центра стало словно «специально выстроенной ловушкой»: все двери оказались заперты наглухо, в том числе дверь кинозала, где находились дети, пожарная сигнализация не работала, а вентиляция действовала в обратном направлении, еще больше раздувая пламя.
По мнению Игоря Вострикова, жертв можно было избежать, если бы пожарные действовали более оперативно, а также если бы в здании присутствовало противопожарное оборудование.
«Жертв можно было избежать. Там загорелся угол. Когда он загорелся, все оттуда выбегали. Если бы сработала пожарная сирена, но там даже не было никаких средств тушения. Инвестор-девелопер живет в Австралии, он тоже там строит помещения. Вот вы можете представить, чтобы в Австралии в здании отсутствовала система пожаротушения? И даже несмотря на это, если бы пожарные сработали корректно, жертв было бы гораздо меньше, а, возможно, не было бы совсем. Было две группы погибших. Одни около окошка задохнулись, где люди выпрыгивали. А можно было три метра от эскалатора пройти и наткнуться на оставшуюся группу. Вместо этого они ходили по третьему этажу, по фитнес-центру, по гардеробу», - возмутился он.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детские игровые зоны. Погибли 60 человек, большинство из которых - дети.
Фигурантами заведенных уголовных дел являются 15 человек, в том числе собственники и управляющие зданием, а также теперь уже бывшие руководители областного МЧС. Судебные процессы по этим делам продолжаются.
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