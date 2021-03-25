«Поджог мог быть!» Потерпевший пожаловался на следствие по делу «Зимней вишни»

Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев считает, что причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 60 человек, мог быть поджог.

«Почему пламя моментально охватило все здание?! Почему температура возгорания оказалась настолько высокой – 700 градусов? Мое личное мнение – это было похоже на поджог», - написал он в Instagram, подчеркнув, что это его личное мнение и никаких доказательств у него нет.

Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший всю свою семью при пожаре, в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что он ранее уже высказывал такую версию, но следствие ее по каким-то причинам отвергло.

«Даже если это поджог, мы этого никогда не узнаем. Я уверен, что мы услышим только официальную версию и никакую другую, даже если она будет неверной. Я тоже говорил, что это запросто мог быть поджог. Следствие отвергает эту версию, хотя там 50 на 50. Никто не в курсе, как они прорабатывали версию поджога. Они собрали материалы дела, но на сегодняшний день потерпевшие своими силами добиваются наказания других виновных, которых нет в материалах. Говорим – вот, смотрите, всё же записано! Почему не привлекаете к ответственности? Получаем отписки. Следствие плохо проработало! Сейчас судимся, подаем всё выше и выше. На сегодняшний день, исходя из материалов дела, 12 человек "ждут" своей очереди. Они, конечно, надеются на обратное», - заявил он.