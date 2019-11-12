Обвиняемый в угрозе судье, приговорившего Устинова, признал вину

Обвиняемый по делу об угрозах в адрес судье Мосгорсуда Алексей Вересов признал в ходе допроса вину в публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщает на своём сайте Следственный комитет. Ранее судимому задержанному предъявлено официальное обвинение.

В Следственный комитет Вересова доставили из Удмуртии. Следствие подготовило ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.