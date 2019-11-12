Обвиняемый в угрозе судье, приговорившего Устинова, признал вину
Обвиняемый по делу об угрозах в адрес судье Мосгорсуда Алексей Вересов признал в ходе допроса вину в публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщает на своём сайте Следственный комитет. Ранее судимому задержанному предъявлено официальное обвинение.
В Следственный комитет Вересова доставили из Удмуртии. Следствие подготовило ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.
Уголовное дело было открыто после публикаций в сети угроз убийством в адрес судьи Московского городского суда. По этому же делу подозреваемым проходит Сергей Половцев. Он также задержан.
Как уточняет Телеканал «360», Вересов негативно отозвался о судье Алексее Криворучко, который приговорил актёра Павла Устинова к 3,5 годам лишения свободы по делу о нападении на росгвардейца в ходе массовой акции в Москве.
Позднее Мосгорсуд заменил наказание на условный срок, после этого Криворучко начали травить в соцсетях.
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