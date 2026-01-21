Обвиняемый в убийстве генерала Кириллова получил пожизненный срок

Ахмаджон Курбонов*, являющийся исполнителем теракта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, получил наказание в виде пожизненного лишения свободы. Об этом сообщает RT.

Назван высокопоставленный чиновник, против которого готовили покушение

По решению Второго западного окружного военного суда, первые 10 лет Курбонов проведёт в тюрьме, а остальной срок - в колонии особого режима. Также ему был назначен штраф в размере миллиона рублей.

Батухан Точиев*, Рамазан Падиев* и Роберт Сафарян*, которые вместе с Курбоновым были признаны виновными в участии в террористическом сообществе и совершении теракта организованной группой, получили сроки от 18 до 25 лет лишения свободы.

Кириллов и Поликарпов погибли утром 17 декабря 2024 года в Москве в результате взрыва самодельного взрывного устройства, которое было заложено в электросамокат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

* - внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
