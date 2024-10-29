Обвиняемый в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» получил 25 лет колонии
Краснодарский краевой суд признал Сергея Денисенко виновным в убийстве экс-командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Кубани.
По данным следствия, осенью 2022 года гражданин Украины Денисенко получил задание убить Ржицкого, для чего приехал в Краснодар и организовал за ним слежку.
В марте 2023 года Денисенко подкараулил совершавшего пробежку Ржицкого в парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы и произвел в него не менее восьми выстрелов из пистолета с глушителем, который получил от сообщников.
«По совокупности совершённых преступлений... Денисенко окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет и штрафа в размере 500 тысяч рублей», - говорится в сообщении.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил командира взвода роты снайперов отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александра Маловичко к 24 годам лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru