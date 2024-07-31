Подорвавший пути под Рязанью признался в атаке на аэродром Дягилево

Обвиняемый в подрыве железной дороги в Рязанской области Руслан Сидики признался в нападении на авиабазу Дягилево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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«Сидики также признался в атаке на аэродром... с помощью четырех квадрокоптеров, которые сам изготовил по чертежам Главного управления разведки Минобороны Украины», — отметил собеседник агентства.

Фигурант раскрыл детали преступления и раскаялся в содеянном.

Сидики был задержан по делу о подрыве железнодорожных путей под Рязанью, в результате которого с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Мужчина признался в совершении преступления. Известно, что Сидики имеет гражданства РФ и Италии, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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