Подорвавший пути под Рязанью признался в атаке на аэродром Дягилево

«Сидики также признался в атаке на аэродром... с помощью четырех квадрокоптеров, которые сам изготовил по чертежам Главного управления разведки Минобороны Украины», — отметил собеседник агентства.

Фигурант раскрыл детали преступления и раскаялся в содеянном.

Сидики был задержан по делу о подрыве железнодорожных путей под Рязанью, в результате которого с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Мужчина признался в совершении преступления. Известно, что Сидики имеет гражданства РФ и Италии, пишет RT.

