Обвиняемый по делу о провозе взрывчатки в иконах получил больше пяти лет колонии

Суд Пыталовского района Псковской области вынес приговор мужчине 1993 года рождения по делу о контрабанде взрывчатых веществ в Россию через страны Европейского Союза. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

Как установил суд, обвиняемый находился в одном из городов Румынии и вступил в преступный сговор с тем, чтобы за денежное вознаграждение перевезти 31 коробку с церковной утварью, включая иконы, оборудованные тайниками с взрывчаткой и взрывными устройствами на территорию России. Взрывные устройства и взрывчатка были изъяты сотрудниками УФСБ по Псковской области при досмотре транспортного средства.