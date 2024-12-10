Обвиняемый по делу о провозе взрывчатки в иконах получил больше пяти лет колонии
Суд Пыталовского района Псковской области вынес приговор мужчине 1993 года рождения по делу о контрабанде взрывчатых веществ в Россию через страны Европейского Союза. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.
Как установил суд, обвиняемый находился в одном из городов Румынии и вступил в преступный сговор с тем, чтобы за денежное вознаграждение перевезти 31 коробку с церковной утварью, включая иконы, оборудованные тайниками с взрывчаткой и взрывными устройствами на территорию России. Взрывные устройства и взрывчатка были изъяты сотрудниками УФСБ по Псковской области при досмотре транспортного средства.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также суд наложил штраф в размере 10 тыс. рублей. При назначении наказания учтены признание подсудимым вины, его раскаяние, а также состояние здоровья и другие обстоятельства.
Пресс-служба судов Псковской области не уточнила личные данные фигуранта, однако, согласно картотеке Пыталовского районного суда, им является Дмитрий Гратий, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru