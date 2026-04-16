Экс-депутат Госдумы Гайсин получил 14 лет колонии по делу о растрате

Ленинский районный суд Екатеринбурга признавл бывшего депутата Госдумы и экс-гендиректора свердловского завода «Исеть» Малика Гайсина виновным по делу о растрате. Об этом пишет RT.

По версии обвинения, Гайсин в течение нескольких лет выводил деньги предприятия через подконтрольные фирмы. Причинённый его действиями ущерб превысил 385 млн рублей.

По решению суда, Гайсину было назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также ему назначили штраф в размере двух млрд рублей.

Ранее суд отправил под домашний арест бывшего заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова, которого обвиняют в создании преступного сообщества, растрате и легализации денежных средств, а также в получении двух взяток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
