Обвиняемого в киберпреступлениях россиянина депортировали на родину из США

Как отметили в ведомстве, сотрудники МВД задержали Буркова в аэропорту Шереметьево.

«Он обвиняется в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений», — подчеркнула Волк.

Представитель МВД сообщила, что задержанный занимался преступной деятельностью в 2008-2015 годах. В 2017 году Буркова заочно обвинили в краже, незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Кроме того, россиянин обвинялся в неправомерном обороте средств платежей и создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ.

Буркова объявили в розыск по каналам Интерпола, в 2015 году его задержали в Израиле, четыре года спустя — экстрадировали в США. В 2020 году суд Восточного округа штата Вирджиния приговорил россиянина к девяти годам лишения свободы, однако позже американская сторона решила депортировать Буркова.

