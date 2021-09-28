Обвиняемого в киберпреступлениях россиянина депортировали на родину из США

Россиянина Алексея Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях, депортировали из США в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Россиянина Буркова осудили на 9 лет в США за кибермошенничество

Как отметили в ведомстве, сотрудники МВД задержали Буркова в аэропорту Шереметьево.

«Он обвиняется в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений», — подчеркнула Волк.

Представитель МВД сообщила, что задержанный занимался преступной деятельностью в 2008-2015 годах. В 2017 году Буркова заочно обвинили в краже, незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Кроме того, россиянин обвинялся в неправомерном обороте средств платежей и создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ.

Буркова объявили в розыск по каналам Интерпола, в 2015 году его задержали в Израиле, четыре года спустя — экстрадировали в США. В 2020 году суд Восточного округа штата Вирджиния приговорил россиянина к девяти годам лишения свободы, однако позже американская сторона решила депортировать Буркова.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ДепортацияКиберпреступностьСША
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