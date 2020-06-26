Россиянина Буркова осудили на 9 лет в США за кибермошенничество

Американский суд приговорил гражданина России Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве. С учётом уже проведённого под стражей времени он освободится через 4,5 года.

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Бурков признал вину по двумя пунктам из пяти: в мошенничестве с устройствами доступа и в сговоре с целью кражи персональной информации, вторжении в компьютерные системы и отмывании денег.

Буркова задержали в Израиле в 2015 году, в 2019 году его экстрадировали в США. Как утверждает обвинение, Бурков нанёс ущерб на $20 миллионов.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:КиберпреступностьСудСША
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