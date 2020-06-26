Россиянина Буркова осудили на 9 лет в США за кибермошенничество

Бурков признал вину по двумя пунктам из пяти: в мошенничестве с устройствами доступа и в сговоре с целью кражи персональной информации, вторжении в компьютерные системы и отмывании денег.

Буркова задержали в Израиле в 2015 году, в 2019 году его экстрадировали в США. Как утверждает обвинение, Бурков нанёс ущерб на $20 миллионов.

