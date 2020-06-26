Россиянина Буркова осудили на 9 лет в США за кибермошенничество
Американский суд приговорил гражданина России Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве. С учётом уже проведённого под стражей времени он освободится через 4,5 года.
Бурков признал вину по двумя пунктам из пяти: в мошенничестве с устройствами доступа и в сговоре с целью кражи персональной информации, вторжении в компьютерные системы и отмывании денег.
Буркова задержали в Израиле в 2015 году, в 2019 году его экстрадировали в США. Как утверждает обвинение, Бурков нанёс ущерб на $20 миллионов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
621 тыс.+6 800 / сут.
Умерли
8 781+176 / сут.
Выздоровели
384 тыс.+8 988 / сут.
- Путин пригласил Макрона в Россию
- Российский полицейский прикинулся смертельно больным и обобрал коллег
- Боксёрский поединок Поветкин-Уайт состоится 22 августа
- Россиянина Буркова осудили на 9 лет в США за кибермошенничество
- Футболистам «Оренбурга» засчитают техническое поражение в матче с «Краснодаром»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru