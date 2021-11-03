Обвиняемого в госизмене Сафронова поместили в карцер в «Лефортово»

«Сафронов помещен в карцер СИЗО, говорит, что это новый для него опыт. Там он пробудет три дня — до пятницы, 5 ноября. Поводом стало то, что он попытался приклеить антенну к стене камеры СИЗО», — рассказал Хуруджи в беседе с ТАСС.

Как отметил защитник, телевизор в камере не работал из-за проблем с антенной, и Сафронов искал такое положение устройства, которое позволило бы смотреть телепрограммы, пишет РИА ФАН. Хуруджи объяснил, что экс-журналист приклеил антенну «к стене ленточками от упаковки колбасы».

«Но проблема в том, что по правилам СИЗО заключенным запрещается что-либо приклеивать к стенам камер», — подчеркнул правозащитник.

По словам члена ОНК Москвы Бориса Клина, Сафронову запретили взять в карцер маску для сна, без которой задержанный не может уснуть из-за яркого света, отмечает РЕН ТВ.

Ивана Сафронова задержали и арестовали в июле прошлого года. ФСБ подозревает его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года, которым журналист якобы передавал им военно-техническую информации о поставках вооружения в Африку. Свою вину Сафронов не признает.

