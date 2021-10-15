Обвиняемого в госизмене Сафронова лишили возможности отправлять и получать письма в СИЗО
Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса и бывший журналист Иван Сафронов лишился возможности получать письма и отправлять корреспонденцию из следственного изолятора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитрия Катчева.
«Уже почти месяц мой подзащитный не получает корреспонденцию и не может отправить письма. Ему просто дают уведомления о том, что ему пришло письмо, но само это письмо не выдают», — рассказал защитник, добавив, что газеты Сафронов так же не получает.
Катчев подчеркнул, что его подзащитный оказался в полной изоляции, так как не может даже смотреть телевизор: техника работает только при установке антенны у окна, что запрещено правилами распорядка в СИЗО.
Напомним, Ивана Сафронова задержали и поместили под стражу в июле прошлого года. Бывший журналист обвиняется в госизмене, речь может идти о передаче секретных данных одной из спецслужб НАТО. Сам Сафронов свою вину не признает.
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