Обвиняемого в госизмене Сафронова лишили возможности отправлять и получать письма в СИЗО

«Уже почти месяц мой подзащитный не получает корреспонденцию и не может отправить письма. Ему просто дают уведомления о том, что ему пришло письмо, но само это письмо не выдают», — рассказал защитник, добавив, что газеты Сафронов так же не получает.

Катчев подчеркнул, что его подзащитный оказался в полной изоляции, так как не может даже смотреть телевизор: техника работает только при установке антенны у окна, что запрещено правилами распорядка в СИЗО.

Напомним, Ивана Сафронова задержали и поместили под стражу в июле прошлого года. Бывший журналист обвиняется в госизмене, речь может идти о передаче секретных данных одной из спецслужб НАТО. Сам Сафронов свою вину не признает.

