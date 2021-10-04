Суд вновь продлил арест Сафронову по делу о госизмене

Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в государственной измене советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова, сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил очередное ходатайство следствия и продлил Сафронову срок ареста до 7 января 2022 года.

Ранее адвокат Иван Павлов, который известен участием в делах журналиста Ивана Сафронова, в своём Telegram-канале заявил, что из-за уголовного преследования уехал из России в Грузию.

Бывший журналист, а затем советник главы «Роскосмоса» Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Сафронова обвинили в государственной измене. Сообщалось, что речь может идти о передаче секретных сведений одной из спецслужб НАТО. Сафронов свою вину не признает.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:СИЗОГосизменаИван Сафронов
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