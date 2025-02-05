Обвиняемая в убийстве Дугиной получила поддельные документы за три дня до преступления
Наталья Вовк, которая обвиняется в убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной, получила поддельные документы на автомобиль для выезда из России за несколько дней до совершения преступления, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Курьер получил поддельный документ в Москве 17 августа, а затем передал их Вовк, которая использовала их с 17 по 21 августа при передвижении на Mini Cooper по территории РФ и выезде из страны.
Дугина погибла в августе 2022 года в результате взрыва автомобиля в Одинцовском районе Подмосковья. По данным ФСБ, за ее убийством стоят спецслужбы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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