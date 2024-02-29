Росфинмониторинг внес в список террористов фигурантов дела об убийстве Дугиной
29 февраля 202416:57
Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов фигурантов дела об убийстве Дарьи Дугиной. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.
В перечень внесены украинка Наталья Вовк и ее предполагаемый сообщник гражданин Украины Богдан Цыганенко.
Дугина погибла в августе 2022 года в результате взрыва автомобиля в Одинцовском районе Подмосковья. По данным ФСБ, за ее убийством стоят спецслужбы Украины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что имя Дугиной присвоят улице в Донецке.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru