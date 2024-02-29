Росфинмониторинг внес в список террористов фигурантов дела об убийстве Дугиной

В перечень внесены украинка Наталья Вовк и ее предполагаемый сообщник гражданин Украины Богдан Цыганенко.



Дугина погибла в августе 2022 года в результате взрыва автомобиля в Одинцовском районе Подмосковья. По данным ФСБ, за ее убийством стоят спецслужбы Украины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что имя Дугиной присвоят улице в Донецке.

