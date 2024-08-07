Обвиняемая в госизмене гражданка России и США Карелина признала вину

Очередное заседание по делу женщины состоялось 7 августа в Свердловском областном суде. Отвечая на соответствующий вопрос, Мушаилов рассказал, что Карелина признает свою вину. При этом уточнять, какую сумму его подзащитная перевела в Вооруженные силы Украины (ВСУ), адвокат отказался.

Информация о задержании Карелиной появилась 20 февраля. По данным ФСБ РФ, женщина с февраля 2022 года по собственному желанию собирала средства в интересах одной из украинских организаций, которая впоследствии закупала на эти деньги медицинские средства, боеприпасы и экипировку для ВСУ.

Ранее стало известно, что Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (признан в РФ иноагентом) по делу о госизмене, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

