В Эстонии обвинили в госизмене журналистку Baltnews Бурцеву
Журналистку и гражданку Эстонии Светлану Бурцеву обвинили в госизмене в Эстонии, она писала статьи для издания Baltnews, сообщила телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на прокуратуру.
Полиция безопасности Эстонии считает, что 57-летняя журналистка, используя псевдоним, опубликовала книгу «Гибридная война за мир», которая направлена на раскол эстонского общества и дискредитацию страны и «её институтов».
В материале уточняется, что прокуратура страны расценивает это как ненасильственные действия, которые направлены «против независимости и самостоятельности Эстонии».
СМИ сообщают, что Бурцева была арестована еще 1 марта, так как власти опасались, что она может покинуть страну. Рассмотрение её дела начнётся 1 ноября, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru