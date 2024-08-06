В Эстонии обвинили в госизмене журналистку Baltnews Бурцеву

Журналистку и гражданку Эстонии Светлану Бурцеву обвинили в госизмене в Эстонии, она писала статьи для издания Baltnews, сообщила телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на прокуратуру.

СМИ: Американский журналист Гершкович перед обменом попросил интервью у Путина

Полиция безопасности Эстонии считает, что 57-летняя журналистка, используя псевдоним, опубликовала книгу «Гибридная война за мир», которая направлена на раскол эстонского общества и дискредитацию страны и «её институтов».

В материале уточняется, что прокуратура страны расценивает это как ненасильственные действия, которые направлены «против независимости и самостоятельности Эстонии».

СМИ сообщают, что Бурцева была арестована еще 1 марта, так как власти опасались, что она может покинуть страну. Рассмотрение её дела начнётся 1 ноября, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрестыЖурналистыЭстония

Горячие новости

Все новости

партнеры