В Эстонии обвинили в госизмене журналистку Baltnews Бурцеву

Полиция безопасности Эстонии считает, что 57-летняя журналистка, используя псевдоним, опубликовала книгу «Гибридная война за мир», которая направлена на раскол эстонского общества и дискредитацию страны и «её институтов».

В материале уточняется, что прокуратура страны расценивает это как ненасильственные действия, которые направлены «против независимости и самостоятельности Эстонии».

СМИ сообщают, что Бурцева была арестована еще 1 марта, так как власти опасались, что она может покинуть страну. Рассмотрение её дела начнётся 1 ноября, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

