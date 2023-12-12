Обвинение запросило социологу Кагарлицкому 5,5 лет колонии

Социологу Борису Кагарлицкому (признан Минюстом иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвинение запросило пять с половиной лет колонии. Он обвиняется по делу об оправдании терроризма, сообщает «Комиинформ».

ФСБ возбудила дело против Кагарлицкого в июле 2023 года. По данным СМИ, оно было заведено из-за его поста в соцсети о взрыве на Крымском мосту в октябре прошлого года. Защитник социолога настаивал, что социолог никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм, а целью выступлений Кагарлицкого он назвал «попытку показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство».

Росфинмониторинг внес Кагарлицкого в перечень террористов и экстремистов

Еще в июле Кагарлицкого этапировали в Сыктывкар в связи с тем, что дело было заведено в Коми.

Борис Кагарлицкий преподавал в «Шанинке» (Московская высшая школа социальных и экономических наук). После возбуждения против него дела, его страница с сайта университета исчезла.


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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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