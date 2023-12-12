Обвинение запросило социологу Кагарлицкому 5,5 лет колонии

Социологу Борису Кагарлицкому (признан Минюстом иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвинение запросило пять с половиной лет колонии. Он обвиняется по делу об оправдании терроризма, сообщает «Комиинформ».

ФСБ возбудила дело против Кагарлицкого в июле 2023 года. По данным СМИ, оно было заведено из-за его поста в соцсети о взрыве на Крымском мосту в октябре прошлого года. Защитник социолога настаивал, что социолог никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм, а целью выступлений Кагарлицкого он назвал «попытку показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство».